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Стала відома назва поїзда в аеропорт Бориспіль

Швидкісний поїзд, який курсує з 25 жовтня між Центральним залізничним вокзалом і Міжнародним аеропортом Бориспіль назвали Kyiv Boryspil Express.

Про це повідомив в. о. голови правління ПАТ Укрзалізниця Євген Кравцов в Facebook.

Назву вибирали методом голосування користувачів у Facebook.

У ньому взяли участь 10 тисяч осіб протягом чотирьох днів.

Читайте: Укрзалізниця запустить 5 рейкових автобусів до аеропорту Бориспіль

Серед варіантів назв користувачам пропонувалися UZ Air, Лелека, Січ, Sky Express, Либідь, Чумак, Аерошатл, UZ Express.

Нагадаємо, у аеропорту Бориспіль побудували дві платформи з пандусами для рейкобусів. Залізнична станція, яка будується біля аеропорту, носитиме назву Бориспіль-аеропорт.

Фото: Facebook.

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