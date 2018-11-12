Швидкісний поїзд, який курсує з 25 жовтня між Центральним залізничним вокзалом і Міжнародним аеропортом Бориспіль назвали Kyiv Boryspil Express.
Про це повідомив в. о. голови правління ПАТ Укрзалізниця Євген Кравцов в Facebook.
Назву вибирали методом голосування користувачів у Facebook.
У ньому взяли участь 10 тисяч осіб протягом чотирьох днів.
Читайте: Укрзалізниця запустить 5 рейкових автобусів до аеропорту Бориспіль
Серед варіантів назв користувачам пропонувалися UZ Air, Лелека, Січ, Sky Express, Либідь, Чумак, Аерошатл, UZ Express.
Нагадаємо, у аеропорту Бориспіль побудували дві платформи з пандусами для рейкобусів. Залізнична станція, яка будується біля аеропорту, носитиме назву Бориспіль-аеропорт.
Фото: Facebook.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+