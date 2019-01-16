76% японців вважають, що країна повинна домогтися передачі чотирьох південнокурильських островів.

Японський телеканал NHK провів опитування, в результаті якого стало відомо, що 76% жителів Японії виступають за те, щоб країна домагалася від РФ передачі чотирьох південнокурильських островів.

Опитані вважають (38%), що Росія повинна одразу передати Японії острова Кунашир, Ітуруп, Шикотан і так звані Хабомаї (дрібні безлюдні острови).

У той же час 38% японців, які брали участь в опитуванні, вважають, що передача повинна відбуватися поетапно.

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І тільки 10% жителів Японії висловилися за те, що можна обмежитися передачею Шикотану і Хабомаї.

До слова, японський прем’єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що у Японії немає планів щодо виселення росіян з Курильських островів.