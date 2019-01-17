PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Чому в Єви Браун і Гітлера не було сексу/

Чому в Єви Браун і Гітлера не було сексу

Фюрер Німеччини Адольф Гітлер і його дружина Єва Браун не займалися сексом.

Чому в Єви Браун і Гітлера не було сексу

Причиною того, що між Гітлером і Євою Браун не було інтимної близькості було рідкісне гінекологічне захворювання, пише DailyMail з посиланням на її біографію, написану Томасом Лундмарком.

Захворювання ускладнювало статевий акт і робило його болючим. Воно було вродженим пороком розвитку. Про захворювання стало відомо з листування Браун з гінекологом Густавом Шолтеном, а також її завдяки її позначкам у календарі і свідченням сина лікаря, який одного разу робив їй операцію.

Дивіться: Таємниці смерті Гітлера. Усі версії і чи міг він втекти у 1945-му

Крім того, про відсутність сексу з Гітлером Браун також розповідала своєму перекладачеві Ойгену Дольману.

Також історики, які досліджують життєвий шлях Гітлера, говорять, що диктатор мав багато фобій та комплексів.

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка