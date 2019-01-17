Фюрер Німеччини Адольф Гітлер і його дружина Єва Браун не займалися сексом.

Причиною того, що між Гітлером і Євою Браун не було інтимної близькості було рідкісне гінекологічне захворювання, пише DailyMail з посиланням на її біографію, написану Томасом Лундмарком.

Захворювання ускладнювало статевий акт і робило його болючим. Воно було вродженим пороком розвитку. Про захворювання стало відомо з листування Браун з гінекологом Густавом Шолтеном, а також її завдяки її позначкам у календарі і свідченням сина лікаря, який одного разу робив їй операцію.

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Крім того, про відсутність сексу з Гітлером Браун також розповідала своєму перекладачеві Ойгену Дольману.

Також історики, які досліджують життєвий шлях Гітлера, говорять, що диктатор мав багато фобій та комплексів.

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