Під час нічної атаки на Україну 22 червня російські війська застосували балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 22 червня: що відомо

Упродовж нічної атаки на Україну 22 червня, що почалася з 18:00 21 червня, російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із тимчасово окупованого Криму, а також 88 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

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Запуски дронів здійснювалися з районів російських Курська, Брянська, Міллерова, Шаталова, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму та окупованої частини Донецької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 22 червня сили протиповітряної оборони збили або приглушили 79 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та п’яти ударних БпЛА на шести локаціях.

Ще на дев’яти локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Зокрема, з ночі 22 червня російські війська двічі атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Близько 01:40 російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Будівлю було зруйновано, на місці сталася пожежа.

Також пошкоджень зазнала багатоповерхова житлова забудова — вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило фасад.

Унаслідок цього удару постраждав чоловік, якому надали медичну допомогу.

Зранку, близько 06:20, російські війська повторно атакували Запоріжжя. Через удар по приватному сектору загорівся житловий будинок.

За попередніми даними, поранення дістали ще троє людей, зокрема 11-річний хлопчик. Також стало відомо про загибель жінки, яка перебувала у зруйнованому будинку.

Крім того, ворог вдарив по нежитловій будівлі — на місці виникла пожежа, однак люди там не постраждали.

За даними Повітряних сил, станом на ранок атака на Україну ще тривала — у повітряному просторі країни залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 580-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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