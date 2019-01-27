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Факты / Мир / В Париже похитили одну из работ художника Бэнкси/

У Парижі викрали одну з робіт художника Бенксі

У Парижі викрали картину анонімного вуличного художника Бенксі, яка була намальована на дверях концертного залу Батаклан.

Картина Бенксі

У Парижі викрали роботу анонімного вуличного художника Бенксі, яку він присвятив пам’яті людей, що загинули під час теракту 13 листопада 2015 року, повідомляє BBC.

Картина, що зображує жінку у скорботі, була намальована на дверях запасного виходу концертного залу Батаклан. Зловмисники вирізали її та вивезли на вантажному автомобілі.

Особи, що відповідальні за крадіжку, потрапили на камери спостереження.

Вони були одягнені у куртки з капюшонами та несли з собою болгарки. Наразі поліція не затримала зловмисників.

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До слова, графіті анонімного художника Бенксі, на якому зображений хлопчик і смітник, що палає, продали за шестизначну суму.

Фото: Bataclan

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