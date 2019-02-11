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Не домовилися: в США можуть відновити шатдаун

Оскільки значного прогресу у переговорах щодо шатдауну наразі немає, після 15 лютого він може відновитися.

Конгрес США

Сенатор Річард Шелбі, який бере участь у переговорах щодо шатдауну заявив, що робота уряду може знову зупинитися, оскільки наразі не досягнуто відповідних домовленостей, передає Deutsche Welle.

Він також сподівається, що республіканці та демократи зможуть досягти домовленостей для того, аби повністю припинити шатдаун.

Виконувач обов’язків голови апарату Білого дому Майк Малвані теж вірить у те, що шатдаун може відновитися, адже президент США Дональд Трамп все ж хоче боротися з національною кризою безпеки і гуманітарною кризою, які утворилися на кордоні.

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У свою чергу Трамп звинуватив у затягуванні переговорів Демократичну партію, заявивши, що вони пропонують виділити на стіну на кордоні з Мексикою замало грошей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп домовився з Конгресом для того, аби зупинити шатдаун в країні до 15 лютого.

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