Комітет постійних представників ЄС і Європарламент знайшли компроміс у суперечці щодо поправок до європейської Газової директиви, які полегшують будівництво російського газопроводу Північний потік-2.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Ще у 2017 році ЄК запропонувала внести зміни до Газовох директиви для підвищення енергетичної безпеки.

Пропонувалося ввести загальні правила для всіх газопроводів, що виходять на європейський ринок, згідно з якими постачальник газу не може бути одночасно власником газопроводу, а його оператор зобов’язаний надавати доступ до нього іншим постачальникам.

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Водночас, вони містять норми, що враховують домовленість Франції та Німеччини, які 8 лютого зняли перешкоди для будівництва російського газопроводу в обхід України, більш того – від РФ не вимагатимуть віддавати управління газопроводом іншій компанії.

Також нові зміни забирають у Данії право вето на будівництво Північного потоку-2.

Тепер Німеччина вирішуватиме долю газопровода.

Раніше президент України Петро Порошенко назвав прихильників будівництва Північного потоку-2 спільниками РФ в її гібридній війні.

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