Посол США закликав Європу не ставати заручницею країни-агресора, що станеться після запуску Північного потоку-2.

Північний потік-2 будується Росією з метою обійти Україну при поставках газу в Європу.

Про це заявив посол США в Німеччині Річард Гренелл, підкресливши, що прокладання газопроводу не є економічним проектом, як заявляють у Кремлі, пише Rheinische Post.

Посол нагадав, що президент РФ Володимир Путін не раз виявляв бажання побудувати альтернативний маршрут для поставок газу на Захід, в якому не братиме участі Україна. Цього домогтися, за словами Гренелла, допоможе йому створення Турецького потоку і Північного потоку-2.

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При цьому американський посол заявив, що реалізація проекту створення газопроводу в обхід України поставить Європу в залежність від країни-агресора.

Нагадаємо, Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель заявили, що транзит газу через Україну після запуску Північного потоку-2 триватиме.