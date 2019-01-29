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Розбещувала двох дітей: в Британії засудили жінку-педофіла

У Великій Британії 18-річна співробітниця дитячого садка Софі Елмс розбещувала двох дітей.

Розбещувала двох дітей: в Британії засудили жінку-педофіла

Жінку-педофіла суд засудив до 7 років і 10 місяці в’язниці, пише Mirror.

Софі Елмс зізналася у 16 фактах сексуального насильства проти двох дітей у віці двох і трьох років.

Читайте: Приставив ніж і роздягнув: у Запоріжжі затримали педофіла

Злочини співробітниця дитячого садка здійснювала в період з грудня 2016 року по березень 2018 року.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 53-річного педофіла, жертвами якого стали дві сестри 7-ми та 10-ти років, засудили до 12 років позбавлення волі.

Фото: Dreamstime.com

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