У Великій Британії 18-річна співробітниця дитячого садка Софі Елмс розбещувала двох дітей.
Жінку-педофіла суд засудив до 7 років і 10 місяці в’язниці, пише Mirror.
Софі Елмс зізналася у 16 фактах сексуального насильства проти двох дітей у віці двох і трьох років.
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Злочини співробітниця дитячого садка здійснювала в період з грудня 2016 року по березень 2018 року.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 53-річного педофіла, жертвами якого стали дві сестри 7-ми та 10-ти років, засудили до 12 років позбавлення волі.
Фото: Dreamstime.com
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