Син Усами бен Ладена Хамза може перебувати районі афгано-пакистанського кордону.

Глава бюро дипломатичної безпеки Держдепартаменту США Майкл Еванофф заявив, що син Усами бен Ладена Хамза може перебувати десь в районі афгано-пакистанського кордону, або добрався до Ірану, повідомляється на сайті Держдепу.

За інформацією відомства, Хамза бен Ладен повинен стати новим лідером терористичного угруповання Аль-Каїда.

З 2015 року син Усами бен Ладена поширював повідомлення із закликом атакувати США та їхніх західних союзників.

За інформацію про місцезнаходження Хамзи бен Ладена оголошена нагорода до $1 млн.

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До слова, Сирійська демократичні сили захопили останній анклав ІДІЛ в східній Сирії, який знаходився в місті Багуз.