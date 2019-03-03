На вулиці Парижа на мітинг проти висунення на п’ятий термін нинішнього президента Алжиру Абдель Азіза Бутефліки вийшли шість тисяч осіб.
Протестуючі виступають проти рішення 81-річного президента Алжиру Абдель Азіза Бутефліки висунути свою кандидатуру на новий термін.
Про це повідомляє FranceInfo.
Президентські вибори в Алжирі відбудуться 18 квітня.
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До речі, повідомляється, що акція протесту проти президента Алжиру зібрала більше людей, ніж маніфестація руху жовтих жилетів у Парижі минулої суботи. Їх було близько 4 тисяч осіб.
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