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У Парижі проти президента Алжиру протестують 6 тис. людей

На вулиці Парижа на мітинг проти висунення на п’ятий термін нинішнього президента Алжиру Абдель Азіза Бутефліки вийшли шість тисяч осіб.

У Парижі проти президента Алжиру протестують 6 тис. людей

Протестуючі виступають проти рішення 81-річного президента Алжиру Абдель Азіза Бутефліки висунути свою кандидатуру на новий термін.

Про це повідомляє FranceInfo.

Президентські вибори в Алжирі відбудуться 18 квітня.

Читайте: Опіки рук та обличчя: у метро Парижа чоловіка облили кислотою

До речі, повідомляється, що акція протесту проти президента Алжиру зібрала більше людей, ніж маніфестація руху жовтих жилетів у Парижі минулої суботи. Їх було близько 4 тисяч осіб.

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