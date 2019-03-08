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Манафорта засудили до майже 4 років ув’язнення

Федеральний суд США засудив до 47 місяців ув’язнення екс-радника Віктора Януковича та голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Манафорта засудили до майже 4 років ув’язнення

За несплату податків окружний суд штату Вірджинія засудив Пола Манафорта до 47 місяців позбавлення волі за ухиляння від сплати податків та банківські махінації.

Він зобов’язаний заплатити штраф у розмірі $50 000 і реституцію в сумі трохи більше $24 млн.

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Крім того, під час засідання суддя заявив, що вирок Манафорту не пов’язаний із розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання в американські вибори.

Нагадаємо, раніше політтехнолог Пол Манафорт визнав себе винним у змові проти США і перешкоджанні правосуддю.

Джерело: AP

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