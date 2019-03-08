Федеральний суд США засудив до 47 місяців ув’язнення екс-радника Віктора Януковича та голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

За несплату податків окружний суд штату Вірджинія засудив Пола Манафорта до 47 місяців позбавлення волі за ухиляння від сплати податків та банківські махінації.

Він зобов’язаний заплатити штраф у розмірі $50 000 і реституцію в сумі трохи більше $24 млн.

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Крім того, під час засідання суддя заявив, що вирок Манафорту не пов’язаний із розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання в американські вибори.

Нагадаємо, раніше політтехнолог Пол Манафорт визнав себе винним у змові проти США і перешкоджанні правосуддю.