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США перекинули до Європи шість ядерних бомбардувальників

Бомбардувальники США здійснили прольоти над територіями країн Європи.

США перекинули до Європи шість ядерних бомбардувальників

Шість стратегічних бомбардувальників ВПС США B-52 прибули у Європу для участі у повітряних навчаннях.

Групу B-52 Stratofortress перекинули з бази у штаті Луїзіана до Великої Британії наприкінці минулого тижня.

У понеділок чотири бомбардувальники піднялися у повітря та здійснили прольоти над Норвезьким, Балтійським морями в Естонії та Середземним морем у Греції.

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У США підкреслили, що польоти їхніх ВПС продемонстрували вірність США союзникам і партнерам за НАТО.

Нагадаємо, у Грузії офіційно стартували командно-штабні навчання НАТО-Грузія 2019.

Джерело: CNN

Фото: Вікі 

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