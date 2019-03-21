Бомбардувальники США здійснили прольоти над територіями країн Європи.
Шість стратегічних бомбардувальників ВПС США B-52 прибули у Європу для участі у повітряних навчаннях.
Групу B-52 Stratofortress перекинули з бази у штаті Луїзіана до Великої Британії наприкінці минулого тижня.
У понеділок чотири бомбардувальники піднялися у повітря та здійснили прольоти над Норвезьким, Балтійським морями в Естонії та Середземним морем у Греції.
Читайте: Це Україна! НАТО закликало РФ повернути Крим
У США підкреслили, що польоти їхніх ВПС продемонстрували вірність США союзникам і партнерам за НАТО.
Нагадаємо, у Грузії офіційно стартували командно-штабні навчання НАТО-Грузія 2019.
Джерело: CNN
Фото: Вікі
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+