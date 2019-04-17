В столиці Казахстану, куди не поглянь все носить ім’я першого президента.

Після перейменування Астани в Нурсултан – в соціальних мережах почалося бурхливе обговорення.

В Астані за двадцять років звели такі собі Казахстанські Емірати. Тут все виблискує і створює ілюзію заможного міста, тільки якщо придивитися – на вулицях порожньо.

Колись одна з найуспішніших азійських країн, ніяк не може оговтатися після фінансової кризи 2015 року. Коли ціни на головне джерело прибутків – нафту – просто рухнули , а з ними і національна валюта тенге.

Черги біля банкоматів, інфляція та невдоволення населення рівнем життя – це одна з версій, чому Назарбаєв залишив пост президента. Окрім того, політологи називають й інші причини – стан здоров’я та страх палацового перевороту.

Хоча сам Назарбаєв заявив, що просто хоче передати владу молодим.

Але є ще одна версія раптової відставки – Назарбаєв зробив хід конем, оскільки боявся, якщо помре на посту – після неминучих боїв за владу його країну розірвуть на частини Росія і Китай. Москва давно вже хоче затягнути Казахстан до своєї орбіти впливу.

Росія, в першу чергу, поклала око на міста Півночі та Сходу Казахстану – неподалік власних кордонів. Між російським та казахським президентом вже були публічні дискусії.



Одного разу Путін ніби похвалив Назарбаєва. На що Назарбаєв негайно відреагував оголошенням святкування 550-річчя казахського ханства. Мовляв, у нас була власна держава.

Але у Казахстану є й інший серйозний сусід, який грає не останню роль у світовій політиці – Китай. Він до того ж, за неофіційною інформацією, володіє майже третиною нафтових родовищ країни.

Після відставки Назарбаєва в крісло президента сів глава сенату Токаєв, якого називають ймовірним наступником. Близький соратник Назарбаєва ще з початку 90-х. При цьому президент де-юре пішов, але де-факто залишився.

Місцеві політологи кажуть, після виборів у Казахстані фактично буде два президенти. Назарбаєв лишився главою правлячої партії і керівником усіх силових структур.

Нові вибори – це операція спадкоємець по-казахськи. Переможець замінить Назарбаєва у разі смерті, і зможе захистити нажиті родиною статки.

Дочка Назарбаєва – Даріга, яка після його відставки очолила парламент, на думку експертів, не є фавориткою у власного батька. Ще на початку 2000-х разом із чоловіком Рахатом Алієвим вона вступила у боротьбу за владу.

Їх амбіції швидко остудили – зять Назарбаєва був змушений навіть втекти з країни до Австрії і там у в’язниці загинув за нез’ясованих обставин.

Сама ж Даріга, чи буде балотуватися на червневих виборах, ще тримає інтригу. Хоча експерти вважають, що вона навряд чи на це наважиться.

До того ж, саме її чоловік напередодні смерті в Австрії, розповів світові родинну таємницю у книзі Хрещений тесть. Начебто, у Нурсултана Назарбаєва є гарем. Окрім законної дружини Сари, з якою він з’являється на всіх офіційних заходах – є ще дві. Перша Гульнара Ракішева – колишня стюардеса, народила Назарбаєву двох доньок. Начебто, за це отримала частину акцій авіакомпанії AirAstana.

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А ось друга таємна дружина, за повідомленнями ЗМІ, колишня міс Астана – Асель – народила довгоочікуваних синів.

Нині старшому синові, начебто, 15 років. Боротися за владу ще рано, хоча експерти не виключають, що крісло може зайняти людина, яка притримає місце доки хлопець підросте.

Кланових війн за владу та статки, на думку експертів, Казахстану не уникнути.

Нагадаємо, 19 березня, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про відставку, а тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави призначив спікера Сенату Касима-Жомарта Токаєва.