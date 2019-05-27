Найбільше місць у Європарламенті дістане Європейська народна партія.
Оголошено остаточні результати виборів до Європарламенту, згідно з якими, місця розподілилися наступним чином:
- Європейська народна партія (EPP) – 178;
- Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) – 152;
- Альянс лібералів і демократів для Європи (ALDE&R) – 108;
- Група зелених/Європейський вільний альянс (Greens/EFA) – 67;
- Група європейських консерваторів і реформістів (ECR) – 61;
- Конфедеративна група Європейських об’єднаних лівих/Нордичних зелених лівих (GUE/NGL) – 39;
- Європа свободи та прямої демократії (EFDD) – 53;
- Група Європи націй та свободи (ENF) – 55;
- NI (депутати, що не приєднані до інших політсил) – 7.
Також до Європарламенту проходить 31 депутат, що не належить до жодної політичної групи.
З понеділка, 27 травня, лідери партій почнуть переговори щодо формування більшості.
Latest provisional results of the 2019 European elections (for more information check https://t.co/cy2uaAq3bY): pic.twitter.com/4iwKOXeG7w
— European Parliament (@Europarl_EN) 26 мая 2019 г.
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До речі, явка стала рекордною за останні 20 років – на виборах до Європарламенту проголосували 50,5% виборців.
Нагадаємо, у другому турі президентських виборів у Литві лідирує незалежний кандидат Гітанасу Науседі.
Фото: European Parliament