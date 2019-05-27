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Вибори до Європарламенту: результати та явка

Найбільше місць у Європарламенті дістане Європейська народна партія.

Вибори до Європарламенту

Оголошено остаточні результати виборів до Європарламенту, згідно з якими, місця розподілилися наступним чином:

  • Європейська народна партія (EPP) – 178;
  • Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) – 152;
  • Альянс лібералів і демократів для Європи (ALDE&R) – 108;
  • Група зелених/Європейський вільний альянс (Greens/EFA) – 67;
  • Група європейських консерваторів і реформістів (ECR) – 61;
  • Конфедеративна група Європейських об’єднаних лівих/Нордичних зелених лівих (GUE/NGL) – 39;
  • Європа свободи та прямої демократії (EFDD) – 53;
  • Група Європи націй та свободи (ENF) – 55;
  • NI (депутати, що не приєднані до інших політсил) – 7.

Також до Європарламенту проходить 31 депутат, що не належить до жодної політичної групи.

З понеділка, 27 травня, лідери партій почнуть переговори щодо формування більшості.

 

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До речі, явка стала рекордною за останні 20 років – на виборах до Європарламенту проголосували 50,5% виборців.

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів у Литві лідирує незалежний кандидат Гітанасу Науседі.

Фото: European Parliament

Джерело: Укрінформ

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