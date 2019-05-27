Найбільше місць у Європарламенті дістане Європейська народна партія.

Оголошено остаточні результати виборів до Європарламенту, згідно з якими, місця розподілилися наступним чином:

Європейська народна партія (EPP) – 178;

Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) – 152;

Альянс лібералів і демократів для Європи (ALDE&R) – 108;

Група зелених/Європейський вільний альянс (Greens/EFA) – 67;

Група європейських консерваторів і реформістів (ECR) – 61;

Конфедеративна група Європейських об’єднаних лівих/Нордичних зелених лівих (GUE/NGL) – 39;

Європа свободи та прямої демократії (EFDD) – 53;

Група Європи націй та свободи (ENF) – 55;

NI (депутати, що не приєднані до інших політсил) – 7.

Також до Європарламенту проходить 31 депутат, що не належить до жодної політичної групи.

З понеділка, 27 травня, лідери партій почнуть переговори щодо формування більшості.

Latest provisional results of the 2019 European elections (for more information check https://t.co/cy2uaAq3bY): pic.twitter.com/4iwKOXeG7w — European Parliament (@Europarl_EN) 26 мая 2019 г.

Читайте: Вибори під загрозою зриву! В Алжирі не зареєструвався жоден кандидат у президенти

До речі, явка стала рекордною за останні 20 років – на виборах до Європарламенту проголосували 50,5% виборців.

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів у Литві лідирує незалежний кандидат Гітанасу Науседі.

Фото: European Parliament