Оголошено остаточні результати виборів до Європарламенту, згідно з якими, місця розподілилися наступним чином:

Також до Європарламенту проходить 31 депутат, що не належить до жодної політичної групи.

З понеділка, 27 травня, лідери партій почнуть переговори щодо формування більшості.

Latest provisional results of the 2019 European elections (for more information check https://t.co/cy2uaAq3bY): pic.twitter.com/4iwKOXeG7w

— European Parliament (@Europarl_EN) 26 мая 2019 г.