Голосіївський районний суд Києва на два місяці взяв під варту поліцейських Івана Приходька та Володимира Петровця, які підозрюються у вбивстві 5-річного Кирила Тлявого в Переяславі-Хмельницькому.

Підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявого у Переяславі-Хмельницькому поліцейських Івана Приходька та Володимира Петровця взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

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За словами прокурорів, саме Приходько здійснив постріл, який і став смертельним для дитини.

Нагадаємо, що поранений поліцейськими 31 травня 5-річний хлопчик помер у лікарні, дитина так і не прийшла до тями.