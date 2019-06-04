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Факти / Україна

Суд заарештував поліцейських, підозрюваних у вбивстві хлопчика у Переяславі-Хмельницькому

Голосіївський районний суд Києва на два місяці взяв під варту поліцейських Івана Приходька та Володимира Петровця, які підозрюються у вбивстві 5-річного Кирила Тлявого в Переяславі-Хмельницькому.

Суд заарештував поліцейських, підозрюваних у вбивстві хлопчика у Переяславі-Хмельницькому

Підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявого у Переяславі-Хмельницькому поліцейських Івана Приходька та Володимира Петровця взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

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За словами прокурорів, саме Приходько здійснив постріл, який і став смертельним для дитини.

Нагадаємо, що поранений поліцейськими 31 травня 5-річний хлопчик помер у лікарні, дитина так і не прийшла до тями.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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