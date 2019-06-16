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Факти / Надзвичайні події

У Гідропарку втопився іноземець

У Києві на пляжі Молодіжний, що у Гідропарку, з річки дістали тіло чоловіка.

У Гідропарку втопився іноземець

З річки Дніпро у Києві дістали тіло чоловіка.

Повідомлення про те, що на пляжі Молодіжний, що у Гідропарку, зникла людина, надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м.Києві  16 червня о 09.10.

На місце події прибули водолази, які провели пошукові роботи. На відстані 25 метрів від берега на глибині 6 м вони знайшли тіло потопельника, за попередніми даними громадянина Алжиру.

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За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло чоловіка доставили до берега.

Причину та обставини трагічного випадку встановлюються.

До речі, у Чернігові у річці Десна потонув 12-річний хлопчик.

Джерело: ДСНС

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