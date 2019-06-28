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Сенат Конгресу США схвалив виділення Україні $300 млн військової допомоги

Сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету на 2020 фінансовий рік, який передбачає надання Україні військової допомоги на $300 млн.

Сенат Конгресу США схвалив виділення Україні $300 млн військової допомоги

Сенат США схвалив законопроект, в якому передбачається виділення Україні $300 млн військової допомоги.

Ці гроші закладені у військовому бюджеті США на 2020 рік.

Сума допомоги цього року на $50 млн перевищує асигнування поточного року.

Законопроект передбачає спрямування $100 млн на летальну зброю.

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Також пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності ЗСУ шляхом включення в неї коштів берегової оборони, протикорабельних ракет, а також систем, що сприяють підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони.

Тепер цей законопроект необхідно узгодити з Палатою представників, а після його повинен підписати президент США.

Нагадаємо, 5 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники та партнери Альянсу планують виділити €40 млн на підтримку України.

Джерело: Посольство України в США

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