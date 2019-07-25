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Втручання РФ у вибори США: звинувачення проти Трампа висунуть після президентства

Президенту США Дональду Трампу після того, як він залишить посаду голови держави, можуть висунути обвинувачення у перешкоджанні правосуддю.

Дональд Трамп

Проти Дональда Трампа можуть відкрити кримінальну справу після того, як він залишить посаду президента США.

Про це у Палаті представників Конгресу заявив колишній спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори США у 2016 році.

Мюллер не виправдав Трампа, але і не звинуватив його у змові з Росією.

– Ми не прийшли до рішення щодо того, чи вчинив президент злочин. Президент не був виправданий за дії, які він нібито вчинив, – сказав спецпрокурор.

Він додав, що у них не було достатніх доказів, щоб звинуватити посадових осіб кампанії Трампа у змові з росіянами.

– Протягом своєї кар’єри я бачив низку викликів нашій демократії. Спроби російського уряду втрутитися у наші вибори є одними з найсерйозніших, – додав він.

Читайте: Змови з Трампом не було: Мюллер про втручання РФ у вибори США

При цьому він упевнений, що РФ знову спробує втрутитися у вибори США у 2020 році.

У своїх свідченнях Мюллер зазначив, що Трамп не завжди правдивий і засудив його підтримку публікації WikiLeaks зламаних демократичних листів у 2016 році.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі назвала слухання Мюллера перемогою демократів, але відхилила заклики почати процедуру імпічменту проти президента, заявивши, що процес передчасний.

Нагадаємо, що у березні у Конгресі США розпочали розслідування щодо можливих випадків зловживання владою Дональдом Трампом.

Джерело: Голос України

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