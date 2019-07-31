У КНДР заявили Раді нацбезпеки США, що готові до відновлення переговорів щодо денуклеаризації півострова.

Рада нацбезпеки США отримала повідомлення від високопоставленого чиновника КНДР про те, що Пхеньян готовий відновити переговори щодо денуклеаризації.

За інформацією представника Адміністрації президента США, відповідні переговори можуть відновитися дуже скоро.

Крім того, офіційний американський представник прибув на Корейський півострів.

Читайте: КНДР затримала російське судно з 17 моряками

Зокрема, він відвідав демілітаризовану зону, в якій зустрілися президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин.

До слова, у Північній Кореї п’ятьох чиновників стратили через невдалий саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Джерело: Голос Америки