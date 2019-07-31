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КНДР готова до нових переговорів щодо денуклеаризації

У КНДР заявили Раді нацбезпеки США, що готові до відновлення переговорів щодо денуклеаризації півострова.

Ядерна зброя

Рада нацбезпеки США отримала повідомлення від високопоставленого чиновника КНДР про те, що Пхеньян готовий відновити переговори щодо денуклеаризації.

За інформацією представника Адміністрації президента США, відповідні переговори можуть відновитися дуже скоро.

Крім того, офіційний американський представник прибув на Корейський півострів.

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Зокрема, він відвідав демілітаризовану зону, в якій зустрілися президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин.

До слова, у Північній Кореї п’ятьох чиновників стратили через невдалий саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Джерело: Голос Америки

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