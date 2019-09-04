Обмін ув’язненими між Україною і Росією можуть почати 7 вересня.
Процес обміну ув’язненими між Україною і Росією, ймовірно, буде запущений до кінця тижня.
– Обмін може початися до кінця тижня, ймовірна дата – 7 вересня, – сказало дипджерело.
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Інше джерело підтвердило інформацію, але зазначило, що домовленості носять попередній характер.
– Поки досягнуті лише рамкові домовленості. Остаточно дату і умови обміну сторони узгодять в середині тижня, – сказав він.
До речі, українських в’язнів відправлять в Україну з копіями матеріалів розслідування, завіреними у нотаріуса.
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