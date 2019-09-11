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У Нідерландах вперше відкрили почесне консульство України

У Нідерландах відбулось урочисте відкриття почесного консульства України, яке діятиме в місті Ден Бош.

У Нідерландах вперше відкрили почесне консульство України

Вперше Україна відкриває почесне консульство в Нідерландах.

– Уже близько 20 років у нас тут діє посольство, консульський підрозділ, але для того, щоб більш потужно та якісно розвивати економічні стосунки, інвестиційне співробітництво з країною і окремими регіонами потрібно розширювати присутність, – заявив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Читайте: Уряд Німеччини готовий до активізації переговорів нормандської четвірки – посол

Почесний консул відповідатиме за три провінції: Північний Брабант, Лімбург та Зіланд.

– Я сподіваюся, що зможу зблизити дві нації” – сказав почесний консул України Карел Бургер Дирвен.

Нагадаємо, Зеленський надав громадянство почесному консулу України в Алеппо.

Джерело: Укрінформ

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