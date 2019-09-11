Вперше Україна відкриває почесне консульство в Нідерландах.

– Уже близько 20 років у нас тут діє посольство, консульський підрозділ, але для того, щоб більш потужно та якісно розвивати економічні стосунки, інвестиційне співробітництво з країною і окремими регіонами потрібно розширювати присутність, – заявив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.