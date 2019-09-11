У Нідерландах відбулось урочисте відкриття почесного консульства України, яке діятиме в місті Ден Бош.
Вперше Україна відкриває почесне консульство в Нідерландах.
– Уже близько 20 років у нас тут діє посольство, консульський підрозділ, але для того, щоб більш потужно та якісно розвивати економічні стосунки, інвестиційне співробітництво з країною і окремими регіонами потрібно розширювати присутність, – заявив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.
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Почесний консул відповідатиме за три провінції: Північний Брабант, Лімбург та Зіланд.
– Я сподіваюся, що зможу зблизити дві нації” – сказав почесний консул України Карел Бургер Дирвен.
Нагадаємо, Зеленський надав громадянство почесному консулу України в Алеппо.