Рош ха-Шана – єврейський Новий рік, який святкують у кінці вересня або на початку жовтня. Все, що відомо про цей день, та яку роль у ньому відіграє Україна – у матеріалі Фактів ICTV.

Рош ха-Шана у 2019 році святкують увечірі 29 вересня. І цього разу євреї будуть відзначати ювілейний 5780-й Новий рік.

Святкування триватиме два дні – до вечора 1 жовтня. Дата свята пов’язана з місячним календарем і припадає на початок місяця тишрей – сьомого місяця єврейського календаря. Вважається, що Бог створив світ на сьомий місяць.

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Юдеї вірять, що саме у ці дні Бог визначає долі людей на наступний рік. З цим святом пов’язують створення перших людей, куштування забороненого плоду, закінчення Всесвітнього потопу, чудесний порятунок Ісаака під час жертвопринесення.

Яка роль України у Рош ха-Шана

Напередодні Рош ха-Шана місто Умань перетворюється у місце паломництва тисяч хасидів. Річ у тому, що в українському містечку знаходиться могила засновника брацлавського хасидизму Цадика Нахмана.

У 2018 році Умань відвідали понад 28 тис. паломників-хасидів, а у 2019 році українська влада очікує близько 40 тис.

Раніше Факти ICTV публікували календар свят на жовтень 2019 року.