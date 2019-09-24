В Італії за паркування біля церкви можна розплатитися читанням молитов.

В Італії священик, щоб збільшити кількість парафіян, вирішив звернути їх увагу до віри оригінальним способом.

Він поставив біля церкви знак, на якому прописані тарифи на паркування. Однак здійснювати плану необхідно читанням молитов.

За одну годину паркування потрібно прочитати молитву до Діви Марії 10 разів, за дві години – 20. За паркування протягом п’яти годин потрібно один раз повністю прочитати молитву Святої Вервиці.

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За словами священнослужителя, відстежувати оплату ніхто не буде, адже прихожани відповідають тільки перед Богом і Дівою Марією.

– Я буду щасливий, навіть якщо кожен водій прочитає молитву хоча б один раз, – додав він.

Раніше Факти ICTV писали, що Укравтодор анонсував створення онлайн-інструментів для відслідковування стану дорожнього покриття та ремонту доріг.

Джерело: Avvenire