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США запровадили санкції проти РФ за втручання в проміжні вибори 2018

Мінфін США запровадив санкції проти чотирьох компаній та семи фізичних осіб, пов’язаних із російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, через намагання вплинути на проміжні американські вибори в 2018 році.

Санкції проти РФ

США наклали санкції на чотири компанії та сімох людей, пов’язаних з Агентством інтернет-досліджень та його спонсором Євгеном Пригожиним.

За допомогою Агентства інтернет-досліджень, так званої фабрики тролів, Росія намагалася втручатися в президентські вибори в 2016 році та в проміжні вибори у 2018-му.

Читайте: Втручання РФ у вибори США: звинувачення проти Трампа висунуть після президентства

Американські санкції поширюються також на три приватні літаки та яхту Пригожина.

У МЗС РФ вже пообіцяли відповісти на “антиросійський випад”.

– Висловлюємо крайнє здивування новою порцією антиросійських санкцій, введених Адміністрацією США 30 вересня. Під них підведені довільно вибрані росіяни, громадянка Тайваню, комерційні організації, зареєстровані на Сейшельських островах, у Чехії та низці інших країн, кілька повітряних і морських суден, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 12 вересня Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії за загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Джерело: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, МИД РФ

Фото: Dreamstime

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