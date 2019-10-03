Влада Північної Кореї (КНДР) відзвітувала про успішний запуск з підводного човна новітньої балістичної ракети Pukguksong-3.

Запуск ракети відбувався на східному узбережжі країни. Проведені випробування підтвердили тактичні характеристики нової ракети.

Загрози безпеці сусідніх країн не було.

На випробуваннях були присутні керівні члени Трудової партії Кореї. Привітання учасникам випробувань сказав особисто лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

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Рukguksong-3 є третьою версією балістичної ракети, яку КНДР вперше випробувала в 2016 році. Вже у 2017 році друга версія ракети пролетіла близько 500 кілометрів і впала в Японському морі.

До слова, в ООН пропонують продовжити санкції проти Північної Кореї до її денуклеаризації.

Джерело: ЦТАК