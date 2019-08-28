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Через ракетні випробування: в ООН закликають продовжити санкції проти КНДР

В ООН вважають, що потрібно зберігати санкції проти КНДР, доки вона не проведе денуклеаризацію.

Через ракетні випробування: в ООН закликають продовжити санкції проти КНДР

В ООН засудили ракетні випробування Північної Кореї і закликали міжнародну спільноту не знімати санкції, доки КНДР не ліквідує ядерні та балістичні ракети.

Представники Франції, Німеччини та Великої Британії заявили, що ракетні випробування, які проводить КНДР, порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

– Північна Корея повинна зробити конкретні кроки на шляху до її повної, перевіреної та незворотної денуклеаризації, – вважає заступник посла Німеччини в ООН Юрген Шульц.

Читайте: КНДР готова до нових переговорів щодо денуклеаризації

Представники країн також звернулися до КНДР із закликом розпочати переговори з США.

До слова, 16 серпня КНДР провела запуск двох ракет невстановленого типу.

Джерело: NK News

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