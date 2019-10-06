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У США не вважають провальними переговори з КНДР щодо денуклеаризації

Заяви КНДР про провал переговорів з США не відповідають їх результатам.

КНДР-США

У Державному департаменті США заявили, що переговори з КНДР щодо денуклеаризації Корейського півострова, які проводили у Швеції, не стали провальними.

– Перші коментарі делегації КНДР не відображають зміст або дух сьогоднішньої дискусії тривалістю вісім з половиною годин, – повідомляє Держдепартамент США.

Загалом у США вважають, що переговори принесли креативні ідеї щодо прогресу в кожному з чотирьох пунктів сінгапурської спільної заяви.

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У свою чергу, в КНДР заявили, що переговори не виправдали очікувань республіки.

До слова, 3 жовтня КНДР провела успішний запуск балістичної ракети Pukguksong-3.

Джерело: Держдепартамент США

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