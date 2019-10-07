Президент РФ Володимир Путін вважає, що звинувачення про втручання Росії у вибори в США є приводом для її стримування.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що США нібито використовують звинувачення на адресу Росії про її втручання у вибори в 2016 році для тиску на американського президента Дональда Трампа.

За словами Путіна, вони також є приводом для “стримування Росії”.

Читайте: Втручання РФ у вибори США: звинувачення проти Трампа висунуть після президентства

Він додав, що санкції нібито були введені на основі припущення про змову Трампа з РФ.

– Потім спецпрокурор Роберт Мюллер сказав, що змови не було, але санкції залишилися, – сказав Путін.

До слова, США ввели новий пакет санкцій проти Росії через спробу втрутитися у проміжні вибори в 2018 році.