Президент РФ Володимир Путін вважає, що звинувачення про втручання Росії у вибори в США є приводом для її стримування.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що США нібито використовують звинувачення на адресу Росії про її втручання у вибори в 2016 році для тиску на американського президента Дональда Трампа.
За словами Путіна, вони також є приводом для “стримування Росії”.
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Він додав, що санкції нібито були введені на основі припущення про змову Трампа з РФ.
– Потім спецпрокурор Роберт Мюллер сказав, що змови не було, але санкції залишилися, – сказав Путін.
До слова, США ввели новий пакет санкцій проти Росії через спробу втрутитися у проміжні вибори в 2018 році.
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