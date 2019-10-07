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Путін назвав намаганнями стримати РФ звинувачення у втручанні у вибори в США

Президент РФ Володимир Путін вважає, що звинувачення про втручання Росії у вибори в США є приводом для її стримування.

Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що США нібито використовують звинувачення на адресу Росії про її втручання у вибори в 2016 році для тиску на американського президента Дональда Трампа.

За словами Путіна, вони також є приводом для “стримування Росії”.

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Він додав, що санкції нібито були введені на основі припущення про змову Трампа з РФ.

– Потім спецпрокурор Роберт Мюллер сказав, що змови не було, але санкції залишилися, – сказав Путін.

До слова, США ввели новий пакет санкцій проти Росії через спробу втрутитися у проміжні вибори в 2018 році.

Джерело: ТАСС

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