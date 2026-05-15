У ніч проти 15 травня російські війська продовжили атаки по Україні.

Під комбінованим ракетно-дроновим ударом опинилася Одеська область. Також російські війська атакували транспортну інфраструктуру Запорізької області — під ударом опинилася залізнична станція у Вільнянську.

Водночас на Харківщині Сили оборони повернули під контроль Одрадне та прилеглу територію на Дворічанщині.

А Україна та Росія провели перший етап масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 — додому повернулися 205 українців.

Про ці та інші події ночі та ранку 15 травня – читайте у підбірці.

Атака на Одеську область

У ніч проти 15 травня російські війська здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Одеську область. Під ударом опинилися цивільна та критична інфраструктура, житловий сектор і підприємства.

У кількох селах регіону пошкоджено шість приватних домоволодінь, триповерхову офісну будівлю та три автомобілі. Частина будинків зазнала серйозних руйнувань — вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та конструкції.

Після влучань виникло кілька осередків займання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, до робіт також залучали місцеві пожежні команди та техніку Асоціації добровільних пожежних України.

За попередніми даними, постраждали двоє людей — літній чоловік та 12-річний хлопчик. Їм надають необхідну допомогу.

На місцях працюють екстрені служби, комунальники та правоохоронці, які фіксують наслідки атаки.

Удар по залізничній станції у Вільнянську

Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську Запорізької області. Під ударом опинився об’єкт транспортної інфраструктури.

Після отримання сигналу про загрозу електропоїзд сполученням Запоріжжя-2 — Синельникове зупинили для евакуації пасажирів.

Унаслідок атаки уламкових поранень дістали двоє цивільних — 88-річна жінка та 47-річний чоловік. Постраждалим надали першу допомогу та госпіталізували.

На місці тривають роботи з відновлення руху на пошкодженій ділянці.

Вибухи у Києві

Зранку 15 травня пролунали вибухи у Києві під час атаки російських безпілотників. У столиці оголосили повітряну тривогу, а в Оболонському районі працювали сили протиповітряної оборони.

Інформація про можливі наслідки ранкової атаки уточнюється.

Водночас у Києві завершили пошуково-рятувальну операцію після масованого удару 14 травня по житловому будинку у Дарницькому районі. Вона тривала 28 годин.

За даними ДСНС, російський удар зруйнував під’їзд дев’ятиповерхового будинку. Станом на ранок 15 травня відомо про 24 загиблих, серед них троє дітей.

Ще 48 людей постраждали, зокрема двоє дітей. Рятувальникам вдалося врятувати 30 мешканців.

Кінологічні підрозділи обстежили 2,8 тис. кв. м території, а рятувальники вивезли понад 3 тис. кубометрів уламків будівельних конструкцій. Психологічну допомогу надали майже 400 людям.

У Києві 15 травня оголосили День жалоби за загиблими.

Звільнення Одрадного на Харківщині

Сили оборони України повернули під контроль Одрадне та прилеглу територію на Дворічанщині Харківської області.

У результаті наступальних дій підрозділів 16 армійського корпусу звільнено близько 22 кв. км території, включно з населеним пунктом Одрадне.

Під час операції українські військові витіснили росіян з укріплених позицій, лісосмуг та опорних пунктів. До штурмових дій були залучені підрозділи 129 окремої важкої механізованої бригади, оператори БпЛА та артилерія.

За даними військових, противник зазнав значних втрат — ліквідовано 56 окупантів.

У 16 армійському корпусі наголошують, що успіх став результатом злагодженої роботи штурмових груп, артилерії та операторів безпілотників.

Обмін полоненими у форматі 1000 на 1000

15 травня Україна та Росія провели перший етап масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Додому вдалося повернути 205 українців.

Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували у російському полоні ще з 2022 року.

Українські захисники боронили Маріуполь та Азовсталь, воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках, а також брали участь в обороні Чорнобильської АЕС.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, 95% звільнених потрапили у полон саме у 2022 році. Серед повернутих є військовослужбовці полку Азов, а також оборонець, якого у РФ засудили та згодом помилували.

Багато звільнених повертаються із серйозними травмами та важкими психологічними наслідками полону. Усім їм належить пройти лікування, реабілітацію та відновлення документів.

Наймолодшому звільненому — 21 рік, найстаршому — 62 роки.

Атака на Рязанський НПЗ

У ніч проти 15 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод — один із найбільших НПЗ Росії.

Перші вибухи у Рязані пролунали близько другої години ночі. Після цього місцеві жителі почали повідомляти про серію вибухів та масштабну пожежу на території підприємства.

У соцмережах публікували відео, на яких видно густий чорний дим над містом і сильне загоряння в районі заводу.

OSINT-аналітики підтвердили пошкодження Рязанського НПЗ на основі геолокації фото та відео очевидців.

Крім Рязані, вибухи вночі лунали у Брянську, Таганрозі та Єйську. У Єйську дим підіймався з боку військового аеродрому, де базується центр морської авіації ВМФ РФ.

Через атаку дронів у Росії тимчасово обмежували роботу кількох аеропортів, зокрема у Нижньому Новгороді, Ярославлі та Тамбові.

Україна у фіналі Євробачення 2026

У Відні відбувся другий півфінал Євробачення 2026, за підсумками якого Україна пройшла до фіналу конкурсу.

Представниця України Leleka з піснею Ridnym увійшла до десятки фіналістів другого півфіналу.

Разом з Україною до фіналу також пройшли Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія.

Гранд-фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня у Відні. У ньому виступлять 25 учасників — фіналісти двох півфіналів, країни Великої п’ятірки та господарка конкурсу Австрія.