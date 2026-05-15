Комітет міністрів Ради Європи 15 травня схвалив ключове рішення для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Спецтрибунал для Путіна

Йдеться про затвердження Розширеної часткової угоди щодо створення Керівного комітету трибуналу, який визначатиме адміністративні та управлінські засади його роботи.

Рішення підтримали 37 держав. У МЗС наголосили, що це вже третій установчий документ у процедурі створення спецтрибуналу.

Глава українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга заявив, що ухвалене рішення фактично стало точкою неповернення, після якої спеціальний трибунал став юридичною реальністю.

Під час виступу міністр згадав про масований російський удар по Києву 14 травня, внаслідок якого загинули 24 людини, серед них троє дітей. За словами Сибіги, створення трибуналу має стати відповіддю міжнародної спільноти на злочин агресії Росії.

— Сьогодні історичний день. Ми творимо історію. Так само, як Нюрнберзький трибунал 80 років тому, цей Спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість із руїн війни, — наголосив Андрій Сибіга.

Очільник МЗС також заявив, що до відповідальності треба притягнути не лише кремлівського диктатора Володимира Путін, а й інших представників російського військово-політичного керівництва, зокрема секретаря Радбезу Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова, директора ФСБ Олександра Бортнікова, генерала Віктора Золотова, заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва, помічника Путіна Миколу Патрушева та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

— Сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги, — сказав очільник МЗС України.

За словами Сибіги, інфраструктура механізму відповідальності складатиметься зі спеціального трибуналу, Міжнародної компенсаційної комісії та реєстру збитків.

У МЗС зазначили, що до Розширеної часткової угоди зможуть приєднуватися не лише держави-члени Ради Європи, а й треті країни. Очікується, що надалі буде визначено приміщення трибуналу в Гаазі та сформовано перший керівний комітет.

Нагадаємо, 25 червня 2025 року президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ.

