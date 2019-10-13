Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни ЄС не ігнорувати загрози для регіону, яку становить Росія та солідарно чинити тиск на РФ.

Анджей Дуда закликав Європейський союз солідарно чинити тиск на Російську Федерацію для захисту центрально-східного регіону Європи.

З таким закликом Дуда виступив на зустрічі лідерів Групи Аррайолуш в Афінах.

– Незважаючи на те, як оцінюємо діяльність НАТО в регіоні Центрально-Східної Європи, ми повинні солідарно чинити тиск на Російську Федерацію. Про те, наскільки небезпечною є Росія, багато можуть сказати держави, які знаходяться у безпосередній досяжності російських балістичних ракет, – зазначив польський президент.

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Дуда вважає свою інтенсивну співпрацю зі США не альтернативною співпраці з ЄС, а як доповнення і зміцнення цієї співпраці.

До слова, посли ЄС погодили продовження санкцій проти РФ до березня 2020 року.