Королева Великої Британії Єлизавета ІІ підтримала намір уряду щодо проведення Brexit 31 жовтня.

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ заявила, що вихід країни зі складу Євросоюзу 31 жовтня завжди був пріоритетом уряду.

Вона також розповіла про плани уряду.

– Мій уряд має намір працювати над новою формою партнерства з Європейським Союзом, що базуватиметься на вільній торгівлі та дружній співпраці, – сказала Єлизавета ІІ.

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За словами королеви, Велика Британія планує працювати з Євросоюзом у сферах торгівлі, сільського господарства і рибальства.

До слова, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що ведеться робота над новою угодою щодо Brexit.