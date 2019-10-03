Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову закликав до виходу його країни зі складу Європейського Союзу.

Виступаючи в Манчестері перед делегатами конгресу Консервативної партії, яку очолює Борис Джонсон, він заявив, що його уряд працює над новою угодою щодо Brexit.

Незабаром Джонсон представить Брюсселю пропозиції, які Лондон вважає конструктивними і які є компромісом для обох сторін.

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Він уточнив, що на кордоні між Ірландією, що входить у ЄС, і Північною Ірландією, частиною Великобританії, в жодному разі не будуть обладнані контрольно-пропускні пункти.

Якщо ця пропозиція Великої Британії буде відхилена, країна покине ЄС без угоди.

– Це не той результат, якого ми хочемо, але до цього ми готові, – заявив він.

Джонсон вважає, що британці три роки після референдуму про вихід з Євросоюзу відчувають себе обманутими.

– Великобританія вийде з ЄС 31 жовтня, і будь що буде, – додав прем’єр-міністр.

Раніше Факти ICTV писали, що у Великій Британії опозиція розглядає можливість оголошення імпічменту щодо прем’єр-міністра Бориса Джонсона.