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Росія згортає Морський старт через українські ракети

Пуско-налагоджувальне обладнання для ракет Зеніт, розроблених в українському КБ Південне, демонтовано з плавучого космодрому Одіссей в Тихому океані, а сама платформа готова до перебазування під Владивосток.

Росія згортає Морський старт через українські ракети

Наміри перенести Морський старт в Росію раніше вже озвучував керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін. За його словами, комплекс планується передислокувати з Лонг Біч, США, умовно в місто Великий Камінь під Владивостоком, де на нього будуть вантажитимуть ракету Союз-5 Іртиш і виводитимуть на місце запуску в район екватора.

Запуск з екваторіальної широти дозволяє розвивати ракеті-носію велике прискорення, що збільшує її корисне навантаження і здешевлює вартість.

Це не перша спроба Роскосмосу знайти заміну українським ракетам Зеніт – 3SL, розробленим КБ Південне спеціально для морських запусків.

Нагадаємо, що Морський старт існує з 1995 року. Спочатку в консорціум входили американський Boeing, російська РКК Енергія, норвезька судноверф Aker, українські КБ Південне і НВО Південмаш. Перший запуск Зеніт-3SL відбувся навесні 1999 року.

Всього протягом перших 10 років було здійснено 30 запусків, 28 з яких успішно. Незважаючи на низький показник аварійності, інтенсивність запусків була недостатньою, внаслідок чого консорціум зазнав великих збитків і в 2009 році був змушений оголосити банкрутство.

У результаті реорганізації 95% акцій компанії перекочувало до доньки РКК Енергія Energia Overseas Ltd, а Південне і Південмаш взагалі були виведені зі складу акціонерів. Морського старту вистачило ще на 6 польотів, останній з яких відбувся 26 травня 2014 року.

А вже в червні через російську агресію в Криму і на Донбасі глава української держави Петро Порошенко наклав заборону на кооперацію з Росією у військово-промисловому комплексі.

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Це призвело до необхідності пошуку заміни українським ракетам, про що Дмитро Рогозін вперше заявив у грудні 2014 року. Як альтернативу Зеніту пропонувалася російська ракета важкого класу Ангара, однак, у нового власника Морського старту, компанії S7 Space, вирішили повернутися до Зенітів.

У 2017 році S7 Space і Південмаш підписали контракт на 12 Зеніт-3SL, але, оскільки частина комплектуючих розроблена і виробляється в РФ, зокрема, маршовий двигун і розгінний блок, зважаючи на складнощі у відносинах двох країн, домовитися про постачання цих компонентів в Україну не вдалося.

Сьогодні Роскосмос і S7 Space покладають великі надії на новітні російські ракети-носії Союз-5 Іртиш, але їм необхідна адаптація під морські запуски, яку РКК Енергія обіцяє здійснити тільки до 2022 року. Іншої адекватної заміни однієї з найкращих ракет-носіїв у світі за версією Ілона Маска наразі немає і не передбачається.

У 2015 році в інтерв’ю CNN Money Маск назвав Зеніт своєю улюбленою ракетою після Falcon 9. Носії дійсно мають багато спільного – обидва двоступеневі, літають на одному паливі, схожі зовні і за потужностю.

Тим часом, Морський старт залишався єдиним проектом, в якому використовувалася українська ракета. У 2019 році генеральний директор КБ Південне Олександр Дегтярьов заявив про розробку ракети-носія Маяк-3.9S, здатної повноцінно замінити Зеніт без використання російських комплектуючих.

До слова, космічному кораблю Starhopper Mk1 компанії SpaceX вдалося успішно піднятися на висоту 150 метрів і приземлитися.

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