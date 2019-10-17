Трамп заявив, що Курдська робоча партія (КРП) є більшою загрозою, ніж терористичне угруповання Ісламська держава.

Виступаючи у Білому домі, президент США Дональд Трамп назвав Курдську робочу партію небезпечнішою за ІДІЛ.

– КРП, яка є частиною курдського руху, як ви знаєте, ймовірно, гірша стосовно терору і багато в чому – більша терористична загроза, ніж ІДІЛ, – сказав Трамп.

Він підкреслив, що навіть терористи з ІДІЛ “поважають” представників КРП, бо курди жорстокіші за представників Ісламської держави.

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Раніше США підтримували курдів у боротьбі з Ісламською державою, також Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки більшістю голосів схвалила резолюцію, в якій засудила виведення американських військових з півночі Сирії.

Нагадаємо, війська Туреччини увійшли на територію Сирії 9 жовтня. Через це війська США провели передислокацію на півночі Сирії, щоб не заважати Туреччині.

Раніше у НАТО закликали Туреччину уникати у Сирії будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації в країні.