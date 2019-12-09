На зустрічі в нормандському форматі не домовилися про розведення сил на Донбасі – ЗМІ

На нормандському саміті в Парижі не вдалося домовитися про розведення сил на Донбасі.

На саміті нормандської четвірки лідерам країн не вдалося досягти консенсусу в питанні розведення сил і засобів на всій лінії зіткнення на Донбасі.

Читайте: Нормандська зустріч 9 грудня онлайн

На сьогодні сили розведені на трьох ділянках: у Станиці Луганська, Золотому та Петровському.

Нагадаємо, о 20.30 9 грудня зустріч лідерів нормандської четвірки в Парижі призупинили заради діалогу Зеленського з Путіним. Згодом зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна закінчилася. Переговори тривали приблизно 1,5 години. Путін заявив, що розмова з главою України пройшла добре і він залишився задоволеним. Потім лідери країн пішли на вечерю, де продовжать перемовини.