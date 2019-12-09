Я вам не пацан! Навіщо Лукашенко літав у Сочі та чи поглине РФ Білорусь

Про що домовилися Володимир Путін та Олександр Лукашенко на зустрічі у Сочі та який був поганий знак.

Напередодні нинішнього Нового року Лукашенко подарував Путіну дорожню карту спільної союзної держави Білорусі і Росії.

Вибуховий ефект цього тижня мали слова посла Білорусі у Москві Володимира Семашка. Про створення єдиних на дві країни парламенту та уряду. Щоправда, посла вирішили одразу поправити. Мовляв, говорив він не про нинішній час, а лише про те, що давно записано в угоді про союзну державу. Яку 20 років тому підписали Лукашенко і Єльцин.

Аби заспокоїти білорусів, які за опитуваннями проти об’єднання і втрати суверенітету, Лукашенко слів не добирав. І у притаманному стилі заперечив поглинання країни.

Але навіщо тоді кремлівські ЗМІ з такою помпою розповідають про історичну зустріч Лукашенка і Путіна у Сочі.

Під час перемовин Путіна і Лукашенка у Сочі раптом погасло світло. Поганий знак, нічого не підпишуть – сказали у команді бацьки. Так і сталося. Після майже шести годин розмови з Путіним бацька залишив резиденцію. Начебто роздратований і у поганому гуморі. Без жодного коментаря. Зламати його Кремлю, як колись Януковича з підписанням асоціації з Європейським Союзом, не вдалося.

Улюблена зброя Кремля – шантаж, у випадку з Білоруссю працює ще безвідмовніше. Економіка Мінська на 70 % зав’язана на Росії. Основний кредитор Москва. Оскільки у Білорусі немає власних нафти і газу, Кремль грає з Мінськом у паливні ігри – то підвищує ціну, то знижує.

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Єдиний російський рубль в союзній державі – лише питання часу. Усе залежить від того, про що саме домовляться Москва та Мінськ. Крім геополітичного інтересу є й особиста зацікавленість Володимира Путіна.

2024 року спливає черговий і за Конституцією останній президентський термін для ВВП. Щоб зберегти владу, потрібна нестандартна комбінація. Така ротація дозволить обнулити президентський термін Путіна.

Звісно, за документом обидві країни мали б стати рівноправними учасниками, але вірити в це може лише наївний політик.

Проти втрати суверенітету вчора у Мінську виступили сотні людей. З плакатами – це не інтеграція – це окупація.

У союзному договорі від 99 року йдеться про єдиний бюджет, єдине громадянство, і двопалатний спільний парламент. Це все може створюватися роками. От тільки запасу часу для маневрів у Лукашенка все менше.

Для України таке об’єднання двох сусідів матиме небезпечні наслідки.

Йдеться, насамперед, про оборону. В угоді про союзну державу записано про спільне використання Збройних сил Росії та Білорусі. Які саме наслідки, добре видно на мапі.

Фактично Україна опиниться оточеною зі Сходу, Півночі та Півдня. Якщо до цього додати мілітаризацією Росією анексованого Криму і війська у Придністров’ї , то картина виходить надзвичайною.

У країнах Балтії, які також межують із Білоруссю, небезпеку отримати на кордоні додаткові російські військові підрозділи, добре розуміють. Член Сейму Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Вільнюсу потрібна суверенна Білорусь. А Лукашенко він назвав Російським губернатором.

Та, схоже, в самому Євросоюзі схильні закривати очі на загрозу повної інтеграції Білорусі з Росією. Натомість Кремль вибудовує успішну для себе гру та отримує додатковий козир під час нормандської зустрічі у Парижі.

Факти ICTV раніше писали про те, що Лукашенко сказав, що Білорусь ніколи не стане частиною Росії.