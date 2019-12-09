Я вам не пацан! Зачем Лукашенко летал в Сочи и поглотит ли РФ Беларусь

О чем договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи и какой был плохой знак.

Накануне нынешнего Нового года Лукашенко подарил Путину дорожную карту совместного союзного государства Беларуси и России.

Взрывной эффект на этой неделе имели слова посла Беларуси в Москве Владимира Семашко. О создании единых на две страны парламента и правительства. Правда, посла решили сразу поправить. Мол, говорил он не о нынешнем времени, а лишь о том, что давно записано в соглашении о союзном государстве. Какое 20 лет назад подписали Лукашенко и Ельцин.

Чтобы успокоить белорусов, по опросам против объединения и потери суверенитета, Лукашенко слов не подбирал. И в присущем стиле возразил поглощения страны.

Но зачем тогда кремлевские СМИ с такой помпой рассказывают об исторической встреча Лукашенко и Путина в Сочи.

Во время переговоров Путина и Лукашенко в Сочи вдруг погас свет. Плохой знак, ничего не подпишут – сказали в команде батьки. Так и произошло. После почти шести часов разговора с Путиным батька оставил резиденцию. Вроде раздражен и в плохом настроении. Без комментарии. Сломать его Кремлю, как когда-то Януковича с подписанием ассоциации с Европейским Союзом, не удалось.

Любимое оружие Кремля – ​​шантаж, в случае с Беларусью работает еще безотказней. Экономика Минска на 70% завязана на России. Основной кредитор Москва. Поскольку в Беларуси нет собственных нефти и газа, Кремль играет с Минском в топливные игры – то повышает цену, то понижает.

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Единственный российский рубль в союзном государстве – лишь вопрос времени. Все зависит от того, о чем договорятся Москва и Минск. Кроме геополитического интереса есть и личная заинтересованность Владимира Путина.

2024 года сплывает очередной и по Конституции последний президентский срок для ВВП. Чтобы сохранить власть, нужна нестандартная комбинация. Такая ротация позволит обнулить президентский срок Путина.

Конечно, по документу обе страны должны стать равноправными участниками, но верить в это может только наивный политик.

Против потери суверенитета вчера в Минске выступили сотни людей. С плакатами – это не интеграция – это оккупация.

В союзном договоре от 99 года говорится о едином бюджете, едином гражданстве, и двухпалатный общий парламент. Это все может создаваться годами. Вот только запаса времени для маневров у Лукашенко все меньше.

Для Украины такое объединение двух соседей будут опасные последствия.

Речь идет, прежде всего, об обороне. В соглашении о союзном государстве записано о совместном использовании Вооруженных сил России и Беларуси. Какие последствия, хорошо видно на карте.

Фактически Украина окажется окруженной с Востока, Севера и Юга. Если к этому добавить милитаризацией Россией аннексированного Крыма и войска в Приднестровье, то картина получается чрезвычайной.

В странах Балтии, которые также граничат с Беларусью, опасность получить на границе дополнительные российские воинские подразделения, хорошо понимают. Член Сейма Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Вильнюсу нужна суверенная Беларусь. А Лукашенко назвал Российским губернатором.

Но, похоже, в самом Евросоюзе склонны закрывать глаза на угрозу полной интеграции Беларуси с Россией. Зато Кремль выстраивает успешную для себя игру и получает дополнительный козырь при нормандской встречи в Париже.

Факты ICTV ранее писали о том, что Лукашенко сказал, что Беларусь никогда не станет частью России.