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Факти / Світ

У США з’являться Космічні війська

В оборонному бюджеті США на 2020 рік передбачено створення Космічних військ.

У США з’являться Космічні війська

У Конгресі США затвердили оборонний бюджет на 2020 рік. Зокрема, він передбачає створення Космічних військ США в якості шостого роду військ у складі Військово-повітряних сил.

До слова, останній раз в США формували нові війська 70 років тому.

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Це було однією з вимог президента до конгресменів.

– Нічого собі! Всі наші пріоритети увійшли в остаточний NDAA: підвищення зарплати для наших військ, відновлення нашої армії, оплачувана відпустка по догляду за дитиною, безпека кордонів і космічні сили! Конгрес – не відкладайте це більше! Я негайно підпишу цей історичний закон Про оборону!, – заявив Трамп.

Раніше Факти ICTV писали, що Конгрес США схвалив законопроект про державну оборону на суму $738 млрд. У ньому передбачена допомога Україні у вигляді$300 млн.

Фото: Dreamstime

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