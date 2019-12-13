Зміна Мінських угод: Кремль відповів на пропозицію Зеленського

У Кремлі натякнули, що не готові до перегляду Мінських угод щодо Донбасу.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо необхідності домовлятися з Москвою про зміну Мінських угод.

– Якщо Київ змінив свою позицію, це треба довго і напружено аналізувати іншим учасникам нормандського формату, – зазначив він.

За його словами, говорити про будь-які зміни без урахування думки представників ОРДЛО безперспективно.

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При цьому в МЗС Росії відзначили, що поки не впевнені в тому, що наступна зустріч нормандської четвірки відбудеться через чотири місяці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Мінські домовленості потрібно змінювати, тому що повернення контролю над кордоном з РФ після виборів на Донбасі неможливе.

Джерело: REGNUM