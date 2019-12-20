Генпрокуратура Швейцарії звинуватила екс-депутату України Миколу Мартиненка у відмиванні €2,8 млн.

Генеральна прокуратура Швейцарії подала в Федеральний кримінальний суд обвинувальний акт проти колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка та ще одного громадянина України.

Їх звинувачують як членів злочинного угруповання у відмиванні близько €2,8 млн через швейцарську фінансову систему.

Мартиненко нібито відкрив рахунки в рамках підготовки до відмивання грошей. Спочатку він доручив своєму співучаснику створити офшорну компанію в Панамі, директорами якої виступали панамські громадяни, вони й призначили співучасника екс-депутата уповноваженим представником. Саме він відкривав рахунки в банках Швейцарії від імені офшорної компанії, назвавши екс-депутата в якості бенефіціара.

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Генпрокуратура Швейцарії передбачає, що активи були отримані від передбачуваних злочинів в Україні та Чехії, які зараз є предметом кримінального розслідування з боку влади цих країн.

Як сказано в обвинувальному акті, Мартиненко цілеспрямовано відкрив рахунки у Швейцарії з метою відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом в Україні та Чехії. На швейцарські рахунки Мартиненко нібито виводив відкати від чеського виробника обладнання для атомних електростанцій Skoda JS під час укладення ними контрактів з Енергоатомом.

Нагадаємо, Мартиненка затримали 20 квітня 2017 року. 22 квітня суд відмовився заарештовувати його та віддав на поруки.

Після цього детективи ще близько року розслідували справу, 22 травня 2018 року передали обвинувальний акт до суду. Адвокати Мартиненка попросили суд не вивчати документи з банків Швейцарії.