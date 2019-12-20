Екс-заступнику голови Міграційної служби повідомили про підозру у корупції

Детективи НАБУ вручили підозру екс-першому заступнику голови Державної міграційної служби в одержанні неправомірної вигоди.

Досудове розслідування встановило, що екс-перший заступник голови Державної міграційної служби запропонував громадянину В’єтнаму оформити посвідку на проживання за хабар у розмірі $1,8тис.

Детективи НАБУ вже вручили відповідній особі підозру в скоєнні кримінального злочину за ч. 4 ст. 368 КК України (Одержання хабара).

– Підозру колишній першій заступниці Голови ДМС повідомлено у кримінальному провадженні, де восени 2017 році було зірвано операцію агентів НАБУ під прикриттям, які виконували спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи у системі органів ДМС, – повідомляє прес-служба САП.

Читайте: Приховав житло й отримав 738 тис. грн компенсації: екс-депутату оголосили підозру

Також САП повідомляє про те, що вказаний чиновник пропонував громадянину Ірану отримати українське громадянство за неправдивими документами за хабар у $30 тис.

Ім’я екс-першого заступника голови ДМС не називається.

За інформацією журналіста Сергія Лещенко, йдеться про Діну Пімахову.

До слова, НАБУ відкрило кримінальне провадження проти екс-глави СБУ Василя Грицака за підозрою у державній зраді і зловживанні службовим становищем.

Джерело: Лещенко тут