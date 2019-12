Мінфін США розсекретить причини санкцій проти Дерипаски

У суді округу Колумбія триває розгляд позову російського бізнесмена Олега Дерипаски, в якому вимагають скасувати санкції Мінфіну США проти нього.

Міністерство фінансів США вже пообіцяло розсекретити матеріали, які послужили підставою для введення санкцій проти бізнесмена.

Відомо, що санкції також були введені через тексти газет The Nation, The Telegraph і The Times.

Читайте: Санкції проти Дерипаски: Палата представників США ухвалила резолюцію

Захист Дерипаски вважає, що завдяки розсекреченню даних Мінфіном США, бізнесмен зможе точно “дізнатися в чому його звинувачують”.

Російський бізнесмен і його найбільші компанії потрапили під американські санкції у 2018 році.

Однією з причин для введення обмежувальних заходів стало те, що Дерипаска діяв в інтересах високопосадовців Росії.

До слова, у Конгресі США назвали умови, за яких з Росії можуть зняти санкції.