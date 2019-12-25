Патріотичний екстаз: жінка розцілувала поїзд, який приїхав до Криму з Санкт-Петербурга

У Севастополі жінка зацілувала вагон першого поїзда, який приїхав із Санкт-Петербурга Керченським мостом.

Російський телеканал опублікував відео з мешканкою Севастополя, яка цілувала перший поїзд, що прибув до анексованого Криму з Санкт-Петербурга.

Пенсіонерка нафарбувала губи і вицілувала на вагоні слова Крим! і Ура!

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Неадекватну поведінку жінки підтримали люди, що стояли поруч і почали скандувати Росія! і Міст наш!

Також жінка розповіла про велич севастопольців і заявила, що “тільки в Севастополі живуть справжні росіяни”. Після цієї фрази жінка продовжила цілувати вагон.

Нагадаємо, 23 грудня Росія незаконно відкрила залізничний рух по Керченському мосту. МЗС України засудило відкриття руху залізницею, який побудували з порушенням міжнародного права.