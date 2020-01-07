США готують санкції проти Іраку – Washington Post

Адміністрація президента США почала розроблення санкцій проти Іраку через рішення країни про виведення військ Сполучених Штатів.

Наразі у США немає остаточного рішення щодо введення санкцій проти Іраку.

За інформацією видання Washington Post, наразі за їхнє розроблення відповідає адміністрація президента США. Обмежувальні заходи можуть ввести через рішення Іраку про виведення американських військ з країни.

Провідну роль у реалізації санкцій мають відігравати Міністерство фінансів США і Білий дім.

Читайте: Посольство США в Іраку закликало американців виїхати з країни

Один зі співрозмовників видання заявив, що Сполучені Штати не хочуть поспішати із запровадженням санкцій, оскільки хочуть побачити, чи виконає Ірак рішення про виведення американських військ.

Введення обмежувальних заходів проти Іраку має завдати певної шкоди США, адже останніми роками між країнами встановилися тісні зв’язки.

Нагадаємо, в Іраку ввели обмеження на діяльність міжнародної коаліції на території країни.