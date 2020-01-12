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Факти / Світ

В Ірані створили групу консульської допомоги сім’ям жертв авіакатастрофи МАУ

Влада Ірану заснувала спеціальну робочу групу для вирішення консульських питань сімей жертв авіакатастрофи під Тегераном.

Робоча група була створена в одному з департаментів іранського МЗС. Їй було доручено негайно почати займатися питаннями, які надходять від сімей жертв трагедії.

Читайте: Думали, що знищують ворожу ціль. Військові Ірану розповіли, як збили літак МАУ

– Усім політичним і консульським місіям було наказано ретельно обробляти прохання сімей. Група негайно приступила до роботи, – заявив представник МЗС Аббас Мусаві.

Нагадаємо, у Тегерані почалися протести через збитий літак МАУ іранськими військовими.

Джерело: Mehr

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