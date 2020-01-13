Виверження вулкана у Новій Зеландії забрало 18 життів

Місцева поліція у Новій Зеландії повідомляє, що кількість загиблих у результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд зросла до 18 осіб.
Зазначається, що 12 січня у лікарні помер ще один чоловік.
– Поліція може підтвердити, що ще одна людина померла в лікарні внаслідок травм, отриманих під час виверження вулкана на Уайт-Айленді.
Смерть цієї людини збільшує офіційне число померлих до 18 осіб, – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, виверження вулкана у Новій Зеландії сталося вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб.
Джерело: Поліція
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