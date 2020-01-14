Меган Маркл вирішили не долучати до сімейної ради, скликаної Єлизаветою II

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл не брала участі у сімейній нараді, скликаній 13 січня за ініціативи королеви Єлизавети II.
Спочатку передбачалося, що Маркл, що знаходиться в Канаді, візьме участь у сімейній раді по телефону.
– Врешті-решт, Сассекси вирішили, що герцогині не обов’язково приєднуватися, – повідомило джерело, близьке до королівського двору.
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Нагадаємо, члени британської королівської сім’ї зібрались на нараду з приводу майбутнього принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які відмовилися від королівських обов’язків і привілеїв.
Джерело: Evening Standart
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