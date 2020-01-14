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Факти / Світ

Меган Маркл вирішили не долучати до сімейної ради, скликаної Єлизаветою II

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл не брала участі у сімейній нараді, скликаній 13 січня за ініціативи королеви Єлизавети II.

Спочатку передбачалося, що Маркл, що знаходиться в Канаді, візьме участь у сімейній раді по телефону.

– Врешті-решт, Сассекси вирішили, що герцогині не обов’язково приєднуватися, – повідомило джерело, близьке до королівського двору.

Читайте: Офіційно: Єлизавета II підтримала Гаррі та Меган

Нагадаємо, члени британської королівської сім’ї зібрались на нараду з приводу майбутнього принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які відмовилися від королівських обов’язків і привілеїв.

Джерело: Evening Standart

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