Температура Світового океану підтверджує постійне нагрівання Землі – вчені

Згідно з результатами досліджень американських вчених, підвищення температури Світового океану у 2019 році досягло нового рекордного рівня. Це свідчить про постійне нагрівання планети.

– Вивчаючи океани, ми бачимо постійний, безперервний і прискорений темп потепління планети Земля. Це страшна новина, – повідомив один з учасників наукового дослідження професор Джон Абрахам з університету Сент-Томас.

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Вчені говорять, що Світовий океан є найяскравішим показником надзвичайних змін клімату. Він поглинає понад 90% тепла, що потрапляє в атмосферу.

За даними нового аналізу, проведеного за останні п’ять років, 2019 рік був найтеплішим на Землі.

Внаслідок цього виникають потужні шторми, порушується цикл водообміну, що призводить до більшої кількості повеней, посух та лісових пожеж. Крім того, поступово підвищується рівень моря.

Раніше експерти назвали ціну порятунку Землі від кліматичної катастрофи.